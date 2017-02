அதிமுக உட்கட்சி மோதலின் பின்னணியில் பாஜக தலைவர்கள்....சு.சுவாமி பொளேர் ஒப்புதல் வாக்குமூலம்

அதிமுக உட்கட்சி மோதலின் பின்னணியில் சில பாஜக தலைவர்கள் இருப்பதாக அக்கட்சியின் ராஜ்யசபா எம்.பி. சுப்பிரமணியன் சுவாமி அதிரடி ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

TN Governor has been hiding in Mumbai and it's disgraceful: @Swamy39 #WarForTamilThrone #ITVideo pic.twitter.com/k4iqSkyXpZ

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 8:51 [IST]

English summary

BJP leader Subramanian Swamy said that some BJP leaders might be involved in pulling strings in the current political crisis in ADMK.