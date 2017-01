ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தருண் விஜய் எம்.பி. மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி போராட்டம் !

பா.ஜ.க. எம்.பி., தருண் விஜய் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

BJP leader and former MP Tarun Vijay today extended support to Jallikattu by joining a protest by Tamil students in delhi