நாகாலாந்தில் கொடூரமான நாய் கறி, பாம்பு கருவாடு விற்பனைக்கு மேனகா தடை வாங்க முயற்சிக்கலாமே?

நாகாலாந்தில் கொடூரமாக அரங்கேறும் நாய்கறி விற்பனைக்கு பாஜகவின் மேனகா காந்திகள் தடை வாங்க முடியுமா? என்பது சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி.

English summary

BJP leaders who oppising Tamils ethinic identiy Jallikkatu, have no guts to oppose the Dog meat sales in Nagaland.