உபி, உத்தரகாண்டில் முதல்வர்கள் யார்… முடிவெடுக்கக் கூடியது பாஜக ஆட்சிமன்றக் குழு

உத்தரபிரதேசம், உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களில் பாஜக வெற்றி பெற்றதையடுத்து, முதல்வர்கள் யார் என்ற முடிவெடுப்பதற்கான பாஜக ஆட்சிமன்றக் குழு இன்று டெல்லியில் கூடியது.

English summary

BJP parliamentary board meeting has started in Delhi to discuss the names for the post of CM in UP and Uttarakhand.