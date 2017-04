பாஜகவின் அடடே 37% வாக்கு கணக்கு- எடப்பாடி ஆட்சி கிரேட் எஸ்கேப்.. பரபர வியூகம்!

தமிழகத்தில் லோக்சபா தேர்தல் பணிகளுக்கு பிள்ளையார் சுழிபோட்டுவிட்டது பாஜக. இதன் தொடக்கம்தான் படாதபாடு படும் தமிழக அரசியல்.

Delhi sources said that BJP now targeting 37% votes in TamilNadu for the upcoming 2019 Loksabha elections.