பாஜகவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை சரியாக கணித்த ஜீனியஸ்

டெல்லி: பாஜகவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக ராம்நாத் கோவிந்த் தேர்வு செய்யப்பட்டுவார் என்று லலித் மிஸ்ரா என்பவர் சரியாக கணித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதி தேர்தலில் பாஜகவின் சார்பில் பீகார் ஆளுநர் ராம்நாத் கோவிந்த் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். பாஜக தலைவர் அமித் ஷா கோவிந்தின் பெயரை அறிவிக்கும் முன்பு பத்திரிகையாளர் ஒருவர் பாஜகவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யாராக இருப்பார் என்று ட்விட்டரில் கருத்துக் கணிப்பு நடத்தினார்.

அந்த கருத்துக்கணிப்பில் அவர் கோவிந்த் பெயரை குறிப்பிடவில்லை. இதை பார்த்த லலித் மிஸ்ரா என்பவர் கோவிந்தின் பெயரை பதிலாக கூறினார்.

I think Bihar governor Mr Ramnath Kovind is also a dark horse