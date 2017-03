உத்தரகண்டில் மலர்கிறது "தாமரை".... ஓய்கிறது காங்கிரஸ்!

உத்தரகண்டில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகியுள்ளன.காங்கிரஸ் அங்கு ஆட்சியைப் பறி கொடுக்கிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The BJP is going to win in Uttarkhand election 2017. It shows people accept the demonetisation.