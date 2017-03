மணிப்பூர், கோவாவில் பாஜகவுக்கு கைக்கு கிடைத்தது வாய்க்கு கிடைக்காத நிலை: எக்சிட் போல் ரிசல்ட்

இவ்விரு மாநிலங்களிலும் பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக வரும் என்றபோதிலும், ஆட்சியை பிடிக்க வாய்ப்பில்லை என்றே தெரிகிறது.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 18:35 [IST]

English summary

BJP will emerge as the biggest party in Goa, Manipur according to C-Voter India TV exit poll.