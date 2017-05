ரயில் நிலையத்தில் வெடிகுண்டு வைக்க… ரகசிய ஆலோசனை நடத்திய 6 பேர் கைது.. மும்பையில் பரபரப்பு

மும்பை ரயில் நிலையத்தில் வெடிகுண்டு வைப்பது தொடர்பாக ரகசிய ஆலோசனை நடத்திய 6 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இதனால் மும்பையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Six persons were arrested from the Chhatrapati Shivaji terminus in Mumbai after they were heard discussing bombs.