தற்காலிகமாக தப்பினார் சசிகலா.. சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு கிடையாது!

சசிகலாவுக்கு தற்காலிக நிவாரணமாக, சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு வெளியாகாது என்று தெரிய வந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The much awaited Jayalalithaa Disproportionate assets case in which Sasikala Natarajan was an accused will not be delivered this week. The verdict according to sources could be delivered either on Monday or Tuesday.