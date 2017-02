மும்பை மாநகராட்சித் தேர்தல் முடிவுகள்: சிவசேனா முன்னிலை- பாஜகவுக்கு பின்னடைவு!

மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பை மாநகராட்சித் தேர்தலில் சிவசேனா கட்சி தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகிறது. கடும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ள பாஜக அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயுள்ளது.

English summary

Mumbai corporation election poll counting starts, the Ex ally of BJP's Sivasena is in leading.