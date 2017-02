1,50,000 கிராமங்களுக்கு பிராட்பேண்ட் வசதி... பட்ஜெட்டில் ரூ. 10,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு

ஒரு லட்சத்து 50 ஆயிரம் கிராமங்களுக்கு பிராட்பேண்ட் வசதி செய்து தர மத்திய பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

1, 50,000 villages will be got broad bands by next year said Finance Minister Arun Jaitley in Budget 2017.