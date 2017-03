டூவீலர் விலை வீழ்ச்சியால் ஷோரூம்களில் குவிந்த வாடிக்கையாளர்கள்.. இன்றுக்குள் பதிவு செய்ய போட்டி!

மார்ச் 31ம் தேதி மாலைக்குள் உங்கள் வாகனத்தை ரிஜிஸ்டர் செய்து தர வேண்டியது எங்களது பொறுப்பு என ஷோரூமில் கூறினர். எனவேதான் நம்பி வாங்கியுள்ளோம் என்கிறார்கள் வாடிக்கையாளர்கள்.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 10:22 [IST]

English summary

The offers are raining and discounts are smashing the ceilings. Heavy discounts are being offered on BS-III vehicles as companies are trying to liquidate stocks. The Supreme Court had banned the sale and registration of such vehicles from April 1 onwards.