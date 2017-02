வங்கிகளில் கடன் வாங்கி விட்டு வெளிநாட்டுக்கு ஓடினாலும் சொத்துக்கள் பறிமுதல் - அருண் ஜெட்லி

வங்கிகளில் கடன் பாக்கி வைத்துவிட்டு வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச் செல்வோரின் சொத்துகள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

The Finance Minister on Wednesday announced that the government is considering a new law to confiscate assets of offenders. This would also include those economic offenders who flee the country.