பட்ஜெட்டில் ரயில்வே பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம்... தமிழகத்திற்கு புது ரயில்கள் கிடைக்குமா?

நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கலாக உள்ள பட்ஜெட்டில் ரயில்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கு ரயில்வே பட்ஜெட்டில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.

English summary

Finance Minister Arun Jaitley to present a separate statement of budget estimates and demand for grants in the General Budget.Ministry is expected to introduce a safety tax to fund Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, its 1.2 lakh crore safety body.