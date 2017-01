நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் 31-ல் தொடக்கம்... பிப். 1ல் பட்ஜெட் தாக்கல்

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் 31ம் தேதி தொடங்குகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 1ம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

The Union government announced that the Budget session will be started on Jan. 31.