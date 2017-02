மீண்டும் வரிந்து கட்டி வரும் பீட்டா... ஜல்லிக்கட்டில் மிருகவதை நடந்ததாக புகார்

ஜல்லிக்கட்டில் மிருகவதை நடந்துள்ளதாக பீட்ட அமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

English summary

Peta's CEO Poorva Joshipura says that bulls have been hurted a lot for Jallikattu. He said that they are having the evidence of that they will provide it in supreme court.