ஆந்திராவில் ஆற்றுக்குள் கவிழ்ந்த பேருந்து... 8 பேர் பலியான பரிதாபம்

ஆந்திரவில் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 8 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

English summary

Eight people have died and over 30 others are injured after a private bus going from Bhubaneswar to Hyderabad fell into a river near Vijayawada in Andhra Pradesh early morning today.