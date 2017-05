உச்சநீதிமன்றத்தின் 7 நீதிபதிகளுக்கு மனநல பரிசோதனை.. ஹைகோர்ட் நீதிபதி கர்ணன் பதிலடி உத்தரவு

சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் 7 பேருக்குத்தான் மன நல பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். எய்ம்ஸ் மன நல மருத்துவர்கள் கொண்ட குழு இந்த சோதனை நடத்த வேண்டும் என்று நீதிபதி கர்ணன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, May 1, 2017, 15:35 [IST]

English summary

The Calcutta HC judge C S Karnan on Monday 'ordered' medical examination of 7 Supreme court judges.