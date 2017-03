பஞ்சாப்பில் ஆம் ஆத்மி அரசு அமையும்... 5 மாநிலங்களின் நிலவரம் என்ன? சி வோட்டர் எக்ஸிட் போல்

பஞ்சாப் உட்பட 5 மாநிலங்களின் தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்த சி வோட்டரின் எக்ஸிட் போல் முடிவுகள் விவரம்.

Thursday, March 9, 2017

English summary

C-voter exit polls predicted a clear win for the Aam Aadmi party in Punjab with a comfortable 59 to 67 seats out of the 117 assembly seats in the state. AAP hold the clear win over vote share with Congress projected to win anywhere between 41 to 49 seats according to C-voter exit poll.