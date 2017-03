ஜூலையில் ஜி.எஸ்.டி சட்டம் அமல்.. துணை மசோதாக்களுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

இந்த மசோதாக்கள் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும். மாநில சட்டசபைகளில் பிறகு அறிமுகம் செய்யப்படும் என்று தெரிகிறது.

English summary

India's cabinet has approved five bills to implement a planned Goods and Services Tax (GST) bills, a government official said on Monday.