பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் எப்போது ? இன்று கூடுகிறது மத்திய அமைச்சரவை

நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று கூடுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 2, 2017, 22:55 [IST]

English summary

Cabinet Committee on Parliamentary Affairs (CCPA) to meet tomorrow at 11 AM to finalise the date for the forthcoming parliament session.