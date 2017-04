ஜெ.வின் ரூ.100 கோடி அபராதத் தொகை கர்நாடாக வசூலிக்க முடியுமா? - ஏப்.5ல் விடை தெரியும்

ஜெயலலிதாவிற்கு விதிக்கப்பட்ட ரூ. 100 கோடி அபராதத் தொகையை கர்நாடகா அரசு வசூலிக்க முடியுமா என்பது பற்றி ஏப்ரல் 5ஆம் தேதியன்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவிக்க உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

On Wednesday at 1.40 pm, Justices P C Ghose and Amitava Roy will hear Karnataka's review petition against the abatement of Jayalalithaa in the disproportionate assets case. The case would be heard in the chamber of the judges as is done in all review petitions.