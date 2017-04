டிடிவி தினகரன் விஷயத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தவறான முடிவை எடுத்துள்ளது- சுப்ரமணியசாமி பாய்ச்சல்

இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்கும் விவகாரத்தில்,டிடிவி தினகரன் மீது எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் தவறான முடிவு என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்ரமணியசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

I am still not able to understand this case. Was their bribery of the Election Commission? If so how did the Election Commission decide against Sasikala and Dinakaran’s plea at the time she was the general secretary of the party and he was the Deputy General Secretary. I can understand if there would have been a case if the symbol would have been given, says Swamy.