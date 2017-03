மோடியை ஆபாசமாக சித்தரித்த கார்ட்டூனிஸ்ட்.. பல மாநிலங்களிலும் வழக்கு பாய்கிறது

பிரதமர் மோடியை 'அசிங்கமாக' சித்தரித்து கார்ட்டூன் வரைந்ததாக கார்ட்டூனிஸ்ட் மீது புகார் எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

BJP cadres across the country are started pouring complaints on Mithesh patel, cartoonist. BJP is slamming him for degrading PM Modi through his cartoons.