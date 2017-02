24 மணி நேரத்தில் சசிகலாவை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கக் கோரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் திடீர் வழக்கு

24 மணி நேரத்தில் சசிகலாவை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கக் கோரி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது.

English summary

A Case has been filed against TN Governor in SC seeking the court's order on asking the Governor to invite Sasikala to form the govt.