6000 கன அடி காவிரி நீர் திறப்பு விவகாரம் - கர்நாடகாவின் சீராய்வு மனு தள்ளுபடி

காவிரி நீர் திறப்பு விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடக அரசு தொடர்ந்த சீராய்வு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 15:44 [IST]

English summary

The Supreme Court has rejected Karnataka's review plea in the Cauvery waters case. Karnataka has sought a review of the SC order directing the state to release Cauvery water to Tamil Nadu.