டெல்லியில் காவிரி மேற்பார்வைக்குழு கூட்டம் - தமிழகத்திற்கு தீர்வு கிடைக்குமா?

டெல்லியில் தமிழகம் மற்றும் கர்நாடகா பங்கேற்றுள்ள காவிரி மேற்பார்வைக்குழுவின் மாதாந்திர கூட்டம் தொடங்கி உள்ளது.

English summary

The Cauvery Supervisory Committee is meeting today held in Delhi to decide on the quantum of the river water to be released to Tamil Nadu and other states by Karnataka.