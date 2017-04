நிலக்கரி சுரங்க முறைகேடு.. சி.பி.ஐ. மாஜி இயக்குநர் ரஞ்சித் சின்ஹா மீது வழக்கு

நிலக்கரி சுரங்க முறைகேடு தொடர்பாக சிபிஐ முன்னாள் இயக்குநர் ரஞ்சித் சின்ஹா மீது சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.

English summary

The Central Bureau of Investigation has filed a case against its former director Ranjit Sinha in the coal scam case. The CBI says that the case was filed after it had found that Sinha had met with accused linked to the coal scam.