ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் விடுவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து சிபிஐ அப்பீல்: மாறன் சகோதரர்களுக்கு நோட்டீஸ்!

ஏர்செல் மேக்சிஸ் முறைகேடு வழக்கில் சிபிஐ தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு மீது விளக்கம் தர மாறன் சகோதரர்களுக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The CBI petitioned the Delhi high court challenging a special court’s order discharging the Maran brothers and others in the Aircel-Maxis money laundering case.