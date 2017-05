நடிகர் கலாபவன் மணி மர்ம மரண வழக்கு சிபிஐ-க்கு மாற்றம்

நடிகர் கலாபவன் மணி மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதால் அந்த வழக்கை கேரள அரசு சிபிஐ துறைக்கு மாற்றியது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

As per Kerala High Court order, the CBI to probe into the death of Malayalam actor Kalabhavan Mani, who died last year in March.