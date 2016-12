டெல்லி தலைமைச் செயலகத்தில் சிபிஐ அதிரடி ரெய்டு!

டெல்லி தலைமைச் செயலகத்தில் சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று திடீர் ரெய்டு நடத்தினர். சுகாதாரத்துறை அமைச்சரின் உதவியாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அதிரடி ரெய்டால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

The CBI on Friday carried out searches at office of Dr Nikunj Aggarwal, who is an officer on special duty to health minister Satyendar Jain. The investigation agency on Thursday registered an FIR in connection with alleged irregularities in the appointment of Nikunj Aggarwal as OSD to Satyendra Jain.