ப.சிதம்பரத்தின் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சிபிஐ ரெய்டு- ஷீனா போரா கொலையுடன் தொடர்பு?

ஷீனா போரா கொலை வழக்கில் ஏதேனும் ஆதாரங்கள் கிடைக்கக் கூடும் என்பதற்காக ப.சிதம்பரத்தின் வீட்டில் சிபிஐ ரெய்டு நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In the Sheena Bora probe, the CBI is also trying to find out if there was a financial motive behind the killing.