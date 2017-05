கருணை மதிப்பெண்கள் விவகாரம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகாது

கருணை மதிப்பெண்கள் விவகாரம் காரணமாக இன்று சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தேர்வுகள் இன்று வெளியாகாது.

English summary

The CBSE Class 12 Results 2017 is unlikely to be declared today. Some reports suggest that it may take another week to be declared owing to the marks moderation policy.