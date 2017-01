சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 9ல் தொடக்கம்

சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளுக்கான தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி மார்ச் 9ஆம் தேதி இரண்டு வகுப்புகளுக்கும் பொதுத் தேர்வுகள் தொடங்குகின்றன.

English summary

The Central Board of Secondary Education will conduct the exams for Class 10 and 12 from March 9.The CBSE exams for class 10 will continue till April 10, while class 12 will end on April 29.