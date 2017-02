பள்ளி வாகனங்களில் சிசிடிவி , ஜிபிஎஸ் கருவி கட்டாயம்: சிபிஎஸ்இ புது உத்தரவு

பள்ளி குழந்தைகளை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனத்தில் சிசிடிவி கேமரா இருக்க வேண்டும். என சிபிஎஸ்இ உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

The Central Board of Secondary Education has issued comprehensive guidelines on safety of children in school buses. The Board has made speed governors with 40 km per hour, GPS and CCTV mandatory for school buses.