பணமதிப்பு ரத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பை நீக்க பட்ஜெட் தொடரில் முக்கிய அறிவிப்புகள்?

நாடாளுமன்றத்தில் நாளை தாக்கல் செய்யப்படும் மத்திய பட்ஜெட்டில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது. பணமதிப்பு ரத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பை நீக்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்புகள் இருக்கும்

After demonetization Central Budget is filing tomorrow. In the central Budget many major announcements are expected to compensate the currency issues.