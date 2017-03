தமிழகத்திற்கு வறட்சி நிவாரணம் ரூ.2,096.80 கோடி வழங்க மத்தியக்குழு பரிந்துரை: விவசாயிகள் ஏமாற்றம்

தமிழகத்திற்கு வறட்சி நிவாரணமாக 2,096.80 கோடி ரூபாய் வழங்க மத்தியக்குழு அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

English summary

Central committee has recommended to the federal government to give 2,096.80 as drought relief fund for Tamil Nadu.