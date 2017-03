கோவாவில் திடீர் திருப்பம்... ஆட்சி அமைக்கிறது பாஜக? மீண்டும் முதல்வராகிறார் மத்திய அமைச்சர் பாரிக்கர

கோவா மாநில அரசியலில் திடீர் திருப்பமாக பாஜக ஆட்சி அமைக்க போவதாகவும், மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் மனோகர் பாரிக்கர் மீண்டும் முதல்வராக உள்ளார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன..

English summary

The MGP and GFP have offered support to the BJP in formation of government in Goa if Defence Minister Manohar Parrikar is made Chief Minister again.