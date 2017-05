முதல் குழந்தை பிறந்தால் ரூ.6000 நிதியுதவி.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு

முதல் குழந்தை பெற்றெடுக்கும் அனைத்து தாய்மார்களுக்கும் ரூ.6000 நிதியுதவி அளிக்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

English summary

central government has announced a scheme to provide financial aid of Rs 6000 to pregnant women.