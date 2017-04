புதுச்சேரியில் மே 1 முதல் பெட்ரோல், டீசல் விலை அன்றாடம் மாற்றம்!

சோதனை ஓட்டமாக புதுச்சேரியில் மே 1-ஆம் தேதி முதல் பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலை அன்றாடம் மாற்றப்படும் என்று மத்திய பெட்ரோலியத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Oil PSUs to revise petrol, diesel price daily in Puducherry, Udaipur, 3 other cities from 1 May.