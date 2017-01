அப்பாடா.. ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பான 2 அறிவிக்கைகளை வாபஸ் பெற்றது மத்திய அரசு!

ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பான 2 அறிவிக்கைகளை திரும்பப்பெறுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மத்திய அரசின் இந்த முடிவால் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த இனி தடை ஏதும் இருக்காது என கூறப்படுகிறது.

English summary

Central government said that they withdraws their 2 notifications on Jallikattu. Because of the central government decision there will be no obstacle to hold Jallikattu.