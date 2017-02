நாடு முழுவதும் புதிதாக 50 சோலார் பூங்கா: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

இந்தியா முழுவதும் கூடுதலாக 50 சோலார் பூங்காக்களை அமைப்பதற்கான ஒப்புதலை இன்று மத்திய அமைச்சரவை அளித்துள்ளது.

English summary

Central govt has given nod to setup 50 solar parks to increase the production of power.