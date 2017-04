நிர்வாணமாக உருண்டது தமிழக விவசாயிகள்.. பறிபோனது நாட்டின் மானம்

டெல்லியில் விவசாயிகளின் போராட்டத்தை காது கொடுத்து கேட்காமல் அவர்களை நிர்வாணப்படுத்தி மத்திய அரசு வேடிக்கை பார்த்துவிட்டது. இதுதான் விவசாயிகளுக்கு பாஜக தரும் கௌரவமா?

English summary

Central government has tanished the image of farmers. How can we say India is farmers country.