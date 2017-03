ஜெ. மரண விவகாரம்: சிபிஐ விசாரணை கோரி லோக்சபாவில் ஓபிஎஸ் எம்.பிக்கள் அமளி

ஜெயலலிதா மரணத்தில் மர்மம் உள்ளதால் சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து ஓபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்கள் லோக்சபாவில் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The OPS team MPs raised Jayalalitha's death issue in Loksabha today. They demanded the centre to probe the death of their leader.