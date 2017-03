ஹெலிகாப்டரில் ஏறும்போது கால் தடுக்கி கீழே விழுந்தார் ஜெட்லி.. லேசான காயம்

உத்தரகாண்ட் மாநிலம் ஹரித்வாரில் ஹெலிகாப்டரில் ஏறியபோது மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தவறி விழுந்து லேசான காயம் அடைந்தார்.

English summary

Finance minister Arun Jaitley was on Sunday mildly injured after he slipped while boarding a helicopter in Haridwar to reach Delhi.