சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் பலி: ஹோலி கொண்டாட்டத்தை புறக்கணித்தார் ராஜ்நாத் சிங்

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில், சுக்மா மாவட்டத்தில் நக்சல்கள் தாக்குதல் நடத்தியதில் 12 சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் வீரமரணமடைந்ததை அடுத்து இன்று ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் புறக்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Chattisgarh, Naxal attack 12 CRPF personnels were sacrificed their life, so the Home Minister Rajnath Singh avoid the Holi Celebrations today.