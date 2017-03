விவசாயிகள் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்:ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தல்

டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் மேற்கொண்டுள்ள போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

OPS urged Central to take action to conclude the farmers protest in Delhi. He asked central govt to give full amount how much Tamilnadu government asked.