தமிழக ஆளுநர் அறிக்கை எதுவும் அனுப்பவில்லை: மத்திய அரசு பரபரப்பு தகவல்

தமிழக ஆளுநர் எந்த ஒரு அறிக்கையுமே அனுப்பவில்லை என மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 17:50 [IST]

The Centre said that the Tamil Nadu Governor has not sent any report to it or the President on the political crisis.