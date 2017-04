தமிழக விவசாயிகள் மீது கொடூர தாக்குதல்- அய்யாக்கண்ணு கைது- போராட்டத்தை சீர்குலைக்கிறது மத்திய அரசு!

டெல்லியில் போராடும் தமிழக விவசாயிகள் மீது கொடூர தாக்குதலை கட்டவிழ்த்துவிட்டும் அய்யாக்கண்ணுவை கைது செய்தும் அவர்களது போராட்டத்தை சீர்குலைக்கிறது மத்திய அரசு.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 16:52 [IST]

English summary

The Centre try to end of the TamilNadu Farmers Protest in Delthi. Today Delhi Police arrested TN faremers leader Ayyakkannu alone.